Мужчина угнал автобус и покатал на нем пассажиров

В Канаде бездомный мужчина угнал автобус, чтобы покататься. Об этом сообщает National Post.

Инцидент произошел в городе Гамильтон. 36-летний бродяга воспользовался тем, что водитель оставил автобус с вставленным ключом в замок зажигания на терминале Макнаб, чтобы отлучиться в туалет. Он угнал транспортное средство с десятью пассажирами внутри и начал движение по собственному маршруту. При этом он вел автобус аккуратно и соблюдал правила дорожного движения.

В течение 15 минут необычный водитель катал пассажиров по улицам города, делая остановки и даже проверяя билеты. Как отметили в полиции, он даже заставил одного из пассажиров оплатить проезд наличными, когда обнаружил, что его проездной просрочен.

Узнав об угоне, полицейские выслали машины к автобусу, но не включали сирены, чтобы не спровоцировать аварии. Они задержали угонщика, лишь когда автобус выехал с оживленных улиц.

Ранее в США утомившаяся женщина угнала машину. Американка Джейми Пауэлл устала идти пешком и украла с заправки припаркованный автомобиль Hyundai Accent 2014 года.