На золотых приисках нашли новый вид пчел с дьявольскими рогами

Lenta.ru

На золотых приисках в Западной Австралии нашли пчел с рогами. Как говорится на сайте Curtin University, они принадлежат виду насекомых, ранее неизвестных науке.

На золотых приисках нашли пчел с дьявольскими рогами
© Лента.Ru

Открытие сделал сотрудник университета Curtin Кит Прендергаст. Мужчина рассказал, что заметил странную пчелу, когда исследовал цветок Marianthus aquilonarius. Он находится на грани исчезновения и растет только в регионе хребта Бремер. По словам Прендергаста, рога пчел показались ему похожими на дьявольские.

ДНК-тест подтвердил, что обнаруженные учеными пчелы относятся к новому виду. Прендергаст назвал его Megachile (Hackeriapis) lucifer. Он объяснил, что тогда смотрел на платформе Netflix сериал «Люцифер» и понял, что его название идеально подходит для рогатых пчел. Их подробное описание опубликовано в журнале Journal of Hymenoptera Research.

Ранее сообщалось, что в Австралии ученые открыли новый вид палочников длиной 40 сантиметров. Насекомым пришлось стать крупнее, чтобы выжить в прохладной влажной среде.