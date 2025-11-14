На золотых приисках нашли пчел с дьявольскими рогами

На золотых приисках в Западной Австралии нашли пчел с рогами. Как говорится на сайте Curtin University, они принадлежат виду насекомых, ранее неизвестных науке.

Открытие сделал сотрудник университета Curtin Кит Прендергаст. Мужчина рассказал, что заметил странную пчелу, когда исследовал цветок Marianthus aquilonarius. Он находится на грани исчезновения и растет только в регионе хребта Бремер. По словам Прендергаста, рога пчел показались ему похожими на дьявольские.

ДНК-тест подтвердил, что обнаруженные учеными пчелы относятся к новому виду. Прендергаст назвал его Megachile (Hackeriapis) lucifer. Он объяснил, что тогда смотрел на платформе Netflix сериал «Люцифер» и понял, что его название идеально подходит для рогатых пчел. Их подробное описание опубликовано в журнале Journal of Hymenoptera Research.

Ранее сообщалось, что в Австралии ученые открыли новый вид палочников длиной 40 сантиметров. Насекомым пришлось стать крупнее, чтобы выжить в прохладной влажной среде.