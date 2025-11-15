Зрительница телешоу спасла жизнь ведущего, отправив ему одно сообщение

Американский телеведущий Тарек Эль Мусса публично рассказал о том, как ему удалось обнаружить сразу два онкологических заболевания. По словам знаменитости, о первой болезни он узнал благодаря внимательности зрительницы.

В своем обращении к подписчикам Эль Мусса сообщил, что получил письмо от медсестры из Техаса. Женщина обратила внимание на подозрительное образование на его шее во время просмотра телепередачи и настоятельно рекомендовала пройти медицинское обследование.

Ведущий последовал совету и обратился к врачам. После проведения биопсии, которая не дала однозначного результата, ему выполнили диагностическую операцию. В ходе вмешательства был подтвержден диагноз — рак щитовидной железы. Для лечения заболевания медики удалили щитовидную железу и пораженные лимфатические узлы.

В процессе лечения при проведении дополнительного ультразвукового исследования у телеведущего обнаружили второе онкологическое заболевание — рак яичка. Несмотря на сложный диагноз и необходимость лечения, Эль Мусса принял решение не прерывать свою профессиональную деятельность на телевидении. В настоящее время, по имеющейся информации, телеведущий находится в состоянии ремиссии.