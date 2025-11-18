Угостивший друзей своей ногой мужчина рассказал о подробностях людоедского ужина

Мужчина из США рассказал о том, как вместе с друзьями cъел тако с собственной ногой. Подробностями людоедского ужина он поделился в подкасте What Was It Like.

Американец по имени Шайни попал в аварию во время поездки на мотоцикле в 2016 году. Из-за полученных травм он потерял часть ноги — ее пришлось ампутировать. После операции Шайни убедил врачей отдать ему конечность. По словам американца, он подумывал законсервировать ее, но в итоге решил сьесть и угостить блюдом друзей. В 2018 году он впервые рассказал о своем эксперименте на платформе Reddit, а теперь стал гостем подкаста о курьезных случаях.

Люди пережевывали меня по три-четыре минуты. У одной моей подруги вообще получился кусок, состоявший только из сухожилия, и она жевала его целую вечность, пока не выплюнула Шайни

Шайни приготовил из ноги мексиканское блюдо тако. Он срезал мясо с кости, замариновал его, нарезал на кубики два на два сантиметра и пожарил со специями и лаймом. Затем он уложил кусочки на кукурузные лепешки, добавив туда овощи и соус. Несмотря на все усилия, мясо осталось очень жестким. Американец также отметил, что за столом, где сели ужинать он и 11 его гостей, повисла неловкость.

Несмотря на это, Шайни остался доволен своей затеей. «Было очень мило, что все собрались вместе: для меня было удовольствием [...] поделиться собой с ними», — сказал он. При этом на столе присутствовали традиционные угощения — яблочный штрудель, шоколадный торт и фруктовые тарты.

В США каннибализм законодательно не запрещен на федеральном уровне, хотя в Айдахо за это предусмотрено тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что американка приготовила пасту болоньезе с куском собственного мениска и угостила бойфренда. Девушка перенесла операцию на колене, забрала вырезанный кусок и приготовила его.