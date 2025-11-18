Мужчина выкупил душу из «ордена масонов»

В Санкт-Петербурге в суд передано уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого стал мужчина, представившийся «лидером масонского ордена». Жертва аферы лишилась в общей сложности 2 233 332 рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, петербуржца через Telegram пригласили в «тайное общество» и предложили пройти обряды посвящения. Атрибутика, свечи, литература и постановочные ритуалы должны были создать впечатление подлинности.

Когда позже мужчина решил выйти из ложи, куратор заявил ему, что это приведет к «проклятию души». Однако ситуацию якобы можно исправить специальным «финансовым ритуалом». По инструкции, новичок спрятал 666 666 и 66 666 рублей в эзотерическую книгу в магазине на Невском проспекте, а затем оформил договор купли-продажи, передав мошеннику свой Harley Davidson.

«Масона» в итоге задержали. Выяснилось, что обвиняемый — Никита Борецкий — уже попадал в поле зрения полиции по делу о драке. Теперь он предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.