Мужчина продемонстрировал пенис в ходе судебного заседания

Британец продемонстрировал гениталии во время судебного заседания. Об этом сообщает Worcester News.

35-летний Ли Тейлор был арестован в ноябре и подал ходатайства об освобождении под залог после того, как признал вину по целому ряду обвинений, включая непристойное обнажение, кражу, нападение на сотрудника экстренных служб и полицейского, а также нарушение общественного порядка. Он присутствовал на судебном слушании по видеосвязи из тюремной камеры.

Когда его ходатайство отклонили, Тейлор спустил штаны, оголил пенис и начал мастурбировать прямо на камеру, после чего его отключили от трансляции. В процессе он выкрикивал оскорбления. Прокурор отметил, что присутствовавшие в зале были явно расстроены, а один из свидетелей произошедшего позже признался, что был «шокирован и ошеломлен» увиденным.

В совокупности за все преступления суд приговорил Тейлора к одному году и двум месяцам тюремного заключения.

Ранее в Великобритании мужчину уволили за случайное обнажение во время рабочего созвона. Он встал, чтобы поправить кабель компьютера, и случайно показал коллегам гениталии. Оказалось, что все это время он был без штанов.