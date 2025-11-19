Порномодель и ее мать в шутку забеременели от одного мужчины

Американский ютубер Ник Ярди заявил, что одновременная беременность порномодели и ее матери, о которой он объявил ранее, была шуткой. Об этом сообщает издание Mirror.

Порномодель зовут Джейд, ей 22 года. Ее матери Дэни 44 года, она лайф-коуч. Обе женщины предпочли сохранить фамилии в секрете. Мужчина утверждает, что их совместные отношения продолжаются около двух лет.

Ярди утверждает, что ролики о беременности Джейд и Дэни были записаны в шутку. При этом все остальное, по его словам, было чистой правдой.

«Они действительно мать и дочь, и наши отношения реальны. Просто они на самом деле не беременны. По крайней мере, пока», — сказал он.

До разоблачения порномодель обещала назвать дочь Николь, а ее мать хотела дать сыну имя Ник-младший. Если бы дети действительно родились, Николь приходилась бы Нику-младшему одновременно единокровной сестрой и племянницей.