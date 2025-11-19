Вкус кофе из молотых тараканов с личинками оценили

В пекинском кафе при музее насекомых начали продавать кофе с молотыми тараканами. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Напиток стоит 45 юаней за стакан (около 500 рублей). Помимо тараканов, в него добавляют порошок из высушенных личинок большого мучного хрущака.

«Ну, это не так противно, как я думал», — пишет блогер Чэнь Си, сходивший в кафе, чтобы оценить напиток по просьбе подписчиков.

По рассказам очевидцев, кофе с тараканами на вкус слегка кислый.

Все ингредиенты закупаются в магазинах традиционной китайской медицины. Порошок из тараканов используется в ней в качестве средства для улучшения кровообращения.

