Мужчина почти сорвал свою свадьбу из-за пистолета и вызвал ярость в Сети

Мужчина почти сорвал свою свадьбу в Италии из-за пистолета в ручной клади и вызвал ярость в сети. Видео с рассказом об инциденте опубликовала его невеста в TikTok, на него обратило внимание издание People.

Девушка по имени Меган в видео поделилась, что она и ее жених Айзек должны были лететь в Италию на торжество из американского штата Теннесси. Девушка первой прошла досмотр багажа и ждала свою сумку возле конвейера. Через несколько мгновений сотрудники аэропорта вернули рюкзак Айзека на повторный досмотр. Внутри обнаружили пистолет, из-за которого мужчина рисковал не попасть на собственную свадьбу.

Его отвели в комнату для допроса, беседа продолжалась больше часа. Несмотря на то, что пара планировала прибыть в Италию заблаговременно, ситуация все же доставила им определенные переживания.

«Я знала, что у нас есть целых два дня, чтобы все уладить и добраться туда в любом случае. Это было своего рода облегчением, но я все же запаниковала, потому что люблю, чтобы все шло по плану», — рассказала Меган в видео.

В итоге ее жениха допустили на рейс за две минуты до вылета.

Ролик Меган стал популярным в сети. Поведение Айзека изумило некоторых пользователей — многие из них критиковали его за безответственность.

Ранее в аэропорту американского города Портленда пассажир пронес в самолет нож для разделки мяса и сорвал рейс. Инцидент произошел на борту авиакомпании Delta Air Lines.