Женщина избила парня за отказ от секса втроем

В Клируотере, штат Флорида, полиция арестовала 47-летнюю Энджел Линн Керл по обвинению в домашнем насилии после того, как она избила своего бойфренда, отказавшегося от секса втроем, пишет Daily Star.

Согласно отчету полиции, Энджел пригласила третью женщину для секса втроем, однако бойфренд Керл отказался принимать участие. После этого хозяйка дома вступила в конфликт с партнером и несколько раз ударила его сжатым кулаком по лицу. Свидетелем инцидента стала подруга американки, которая не пострадала.

После ареста Керл была освобождена под залог при условии, что не будет контактировать с жертвой. В отчете отмечается, что оружие не применялось, признаков наркотического или психического воздействия не выявлено, однако имелись признаки употребления алкоголя.

Сама Энджел отрицала факт избиения и не считает себя виновной.

