Трансгендеры шпильками поколотили российского туриста в Таиланде

Пять трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) напали на отдыхавшего в Таиланде российского туриста и поколотили его шпильками. Подробности нападения раскрыл Telegram-канал Shot.

Когда 27-летний пьяный россиянин гулял по Уокинг-стрит в Паттайе, с ним решила познакомиться группа леди-боев (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Мужчина возмутился и обругал таиландцев нецензурной бранью. За отказ провести время вместе местные набросились на путешественника и разбили ему голову шпильками. Вскоре к группе злоумышленников присоединились девушки из ближайших заведений.

В итоге окровавленного пострадавшего госпитализировали. Ранее сообщалось, что инцидент произошел 20 ноября около 03:50 возле заведения Ice Bar. Россиянин без рубашки и в крови подбежал к полицейским, чтобы сообщить о нападении.