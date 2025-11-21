От Бэтмена ушла жена

В Иордании молодая женщина подала заявление на развод спустя менее чем месяц после свадьбы, узнав об одержимости своего мужа супергероем Бэтменом. Мужчина держал дома целый костюм персонажа и часами ходил в нем по дому.

По словам женщины, ей не разрешалось смотреть по телевизору ничего, кроме передач о Бэтмене. Кроме того, ее муж выходил поздно ночью, надев части костюма, и говорил, что у него есть «секретное задание», которое он должен выполнить после того, как увидел в небе то, что он назвал «Бэт-сигналом».

Ситуация обострилась после того, как утром иорданка обнаружила мужа в костюме супергероя в ванной — он говорил от имени Бэтмена и отказывался снимать его. В этот момент женщину охватил страх, и она уехала к родителям, а вскоре после произошедшего она подала заявление на развод, передает Lovin Amman.

Американская певица Бриттани Портер, известная как Брук Линн, объявила о разводе с бывшим королем Малайзии, султаном Келантана Мухаммедо, после того, как узнала о статусе их брака, который был зарегистрирован как исламский. После возвращения в Малайзию от женщины ожидали рождения сына, но у нее случился выкидыш, из-за чего в семье начались ссоры.