Бывшие соседки больше года судились из-за кота, потратив тысячи долларов

В штате Филадельфия, США, закончилась судебная тяжба между бывшими подругами за кота по кличке Гэри. Как пишет The Philadelphia Inquirer, женщинам пришлось потратить на суды 25 тысяч долларов (два миллиона рублей).

© Lenta.ru

Гэри в 2018 году купила Джессика Янг. В 2022 году она съехалась с Николь Денардо, взяв кота с собой. Женщины познакомились в группе для поиска соседей и быстро сблизились.

Вскоре Янг купила дом. Он требовал капитального ремонта, и женщина отдавала этому все свободное время. На этот период она попросила присмотреть за котом соседку. Денардо с радостью согласилась. Она заботилась о коте, пока Янг работала и занималась домом. Денардо так привязалась к Гэри, что, когда пришло время разъезжаться, отказалась возвращать его подруге. Женщины поссорились. Их разлад оказался таким серьезным, что в декабре 2024 года перешел в суд.

Янг подала иск против подруги и заявила, что та изначально имела виды на ее кота. По словам женщины, Денардо изменила в документах имя владелицы Гэри на свое, а также добавила свои контактные данные в его микрочип. Денардо в ответ заявила, что изменения в документы внесла не она, а ветеринар. Микрочип она действительно перенастроила, но только для того, чтобы не потерять кота подруги.

Денардо указала на то, что Янг не могла стать хорошей хозяйкой для Гэри. Она объяснила, что та слишком инфантильна и эгоистична. Однако это не убедило суд, он встал на сторону Янг.

«Я просто надеюсь, что с ним все хорошо, у него есть все необходимое, и он живет хорошей жизнью. Если он счастлив, то и я счастлива», — отметила Денардо.

Ранее сообщалось, что россиянин после развода попытался отсудить у бывшей жены стоимость подаренной ей собаки, но не смог этого сделать. Суд отказал ему из-за отсутствия доказательств того, сколько он заплатил за питомца.