Двое мужчин придумали план захвата острова ради порабощения женщин

Двое жителей Техаса разработали план вторжения на карибский остров, чтобы установить там собственный режим. Об этом сообщает CBS News.

Гэвин Вайсенбург и Таннер Томас решили захватить остров Гонав в Республике Гаити при помощи нелегального вооруженного формирования из бездомных. Они планировали истребить всех местных мужчин, а затем поработить женщин и детей для реализации своих сексуальных фантазий.

Согласно плану, американцы должны были выучить креольский язык для общения с местными, купить оружие и боеприпасы, а также пройти военную подготовку. Томас даже вступил в ВВС США, чтобы подготовиться к реализации операции по захвату. Правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы на стадии активной подготовки, когда обвиняемые попытались осуществить вербовку сторонников и начали разработку операционных планов.

Прокуратура предъявила техасцам обвинения по статьям о заговоре с целью расправы и производстве детской порнографии, которую нашли в их электронных устройствах. Теперь злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Индии задержали авантюриста из США, который остался жив после визита на остров Норт-Сентинел. Там в полной изоляции от мира живут аборигены, отказавшиеся от контактов с цивилизацией.