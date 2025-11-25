В Италии повторился сюжет из «Психо» Хичкока

Недавно в Италии повторился сюжет из фильма «Психо» (1960) кинорежиссера Альфреда Хичкока. Об этом пишет издание Corriere.

Сотрудница ЗАГСа в городе Борго-Вирджилио сообщила в полицию о подозрительной женщине по имени Грациэлла Далл'Ольо, которая пришла продлевать свое удостоверение личности. Она заявила, что этой женщине очевидно не 85 лет, а макияж, старомодные клипсы и блузка выглядят странно.

В полиции сравнили фотографию, сделанную якобы Далл'Ольо в мэрии две недели назад, с фотографией на ее просроченном удостоверении личности десятилетней давности, и обнаружили, что на снимках разные люди.

Полиция выяснила, что сын женщины, безработный медбрат, после кончины матери несколько лет получал за нее пенсию, выдавая себя за мать и ставя подписи от имени Грациеллы Далл'Ольо на налоговых декларациях. Сотрудница ЗАГСа пригласила мужчину вернуться в офис для оформления документов, и мужчину встретила полиция.

Во время обыска дома мужчины в одной из комнат обнаружили его мумифицированную мать.

По сюжету фильма «Психо» герой переодевался в мать после ее кончины и совершал в ее образе преступления.