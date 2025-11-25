Жена узнала об измене мужа, спасая его во время наводнения

В Таиланде жена спасала мужа во время наводнения и узнала, что он изменяет ей с любовницей, пишет World of Buzz.

В Таиланде история спасения из затопленного отеля в городе Хатъяй обернулась громким семейным скандалом. Когда из-за наводнения уровень воды в городе поднялся, и мужчина не мог покинуть гостиницу, его супруга, оставшаяся с детьми, начала координировать для него помощь. Через знакомую, у которой есть местные родственники, она отправила спасателей по указанному адресу.

В ходе операции выяснилась деталь: мужчина проживал в номере не один, а с женщиной, которую представлял своей «коллегой». Как сообщила обманутая супруга, они провели в одном номере четыре ночи.