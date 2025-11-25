Упавший с неба кот лишил машину лобового стекла

В штате Северная Каролина, США, белоголовый орлан выронил добычу, которая пробила лобовое стекло машины насквозь. Об этом сообщает Fox 19.

Владелица автомобиля рассказала, что ехала по шоссе, и в какой-то момент на ее лобовое стекло с неба упал кот. Удар был таким сильным, что животное не выжило. Сама женщина не пострадала.

Она позвонила в полицию и заявила, что кота на ее машину уронил орлан. Полицейские согласились с ее версией. Других подробностей не сообщается.

Ранее сообщалось, что в США акула упала с неба на поле для гольфа. Ее уронил пролетавший мимо орлан, которого начали преследовать вороны, когда он нес добычу в когтях.