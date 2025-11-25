Женщина нашла в комнате покойного сына страдающего аллигатора

Жительница города Детройт, США, нашла в своем доме голодного питомца-аллигатора длиной 1,8 метра. Об этом пишет Local 12.

После похорон сына женщина зашла в его комнату и очень удивилась, обнаружив аллигатора. Она не знала, что делать с опасным пресмыкающимся, и вызвала ловца рептилий по имени Марк Розенталь.

По словам Розенталя, аллигатор был питомцем покойного и содержался в ужасных условиях. Он жил в настолько маленьком террариуме, что не мог двигаться, и долгое время находился без еды и воды. Мужчина поймал аллигатора с помощью кофты — накинул ее ему на голову и вытащил за хвост. Розенталь рассказал, что, возвращаясь в спасательный центр, заблудился в городе и в честь этого решил назвать рептилию Навигатором.

Навигатора перевезут в заповедник в штате Флорида. Отмечается, что покойник незаконно держал у себя аллигатора на протяжении шести лет. Заводить таких опасных питомцев в Детройте запрещено.

Ранее сообщалось, что в США жительница штата Южная Каролина подстрелила огромного аллигатора и решила сделать из него коврик. Из его мяса она запланировала приготовить сосиски и другие закуски.