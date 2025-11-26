Голого мужчину арестовали за ограбление ювелирного магазина

В США преступник ограбил ювелирный магазин в Техасе и попытался сбежать от полиции голым. Об этом сообщает сайт MYSanAntonio.com.

Днем 22 ноября в полицию поступила информация о ДТП около ювелирного магазина. На месте выяснилось, что преступник чуть не врезался на автомобиле в здание, потом ворвался внутрь, разбил стеклянный короб, в котором находились драгоценности, и скрылся с ними. Находившийся в магазине 60-летний мужчина попытался остановить грабителя, но тот ударил его дверцей машины, а затем сбил. Пострадавшего доставили в больницу.

Машину злоумышленника скоро нашли брошенной на шоссе. Еще через некоторое время сотрудники полиции заметили человека похожего на подозреваемого, который попытался убежать от преследования пешком. Вскоре его арестовали, причем в тот момент на нем не было никакой одежды. Личность преступника не раскрывается, однако известно, что ему 38 лет. Мужчина находится в тюрьме. Ему предъявили несколько других обвинений помимо обвинения в ограблении.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее голый мужчина вломился в мясной ресторан ночью. Он похитил еду, спиртное и скрылся.