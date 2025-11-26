Легкоатлетка обнаружила в туалете неожиданную деталь на легинсах и рассмеялась на камеру

Легкоатлетка Саммер Кейси рассказала о неожиданной находке на спортивных штанах после тренировки. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в TikTok.

На размещенных кадрах видно, что девушка надела на тренировку махровую укороченную куртку, белые кроссовки и бордовые легинсы. По ее словам, в начале занятия в спортзале она почувствовала себя некомфортно. Она забежала в туалет, посмотрела в зеркало и обнаружила, что на легинсах в районе промежности присутствовал шов. Поняв свою ошибку, спортсменка громко рассмеялась на камеру. «Кажется, я надела штаны задом наперед. Тот факт, что я ходила по спортзалу в таком виде, просто унизителен», — с иронией сказала она.

Подписчиков развеселил ролик Кейси, и они принялись шутить на данную тему в комментариях. «Я бы перестала ходить в зал после такого», «Как-то я тоже пришел на тренировку в дырявых штанах. И это было много раз», «Прости, но это действительно очень смешно», «Я бы со стыда сгорел, но ты молодец! Отнеслась к этому с юмором», «Молодец, что вовремя заметила эту деталь на своих штанах», — писали они.

В сентябре управляющая студиями CorePlus в Канаде Джорджия (фамилия не раскрывается) высказалась об отвратительной привычке мужчин в спортзалах и вызвала споры в сети.