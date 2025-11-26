Сотрудница полиции начала снимать откровенные видео в форме и попалась

Сотрудницу полиции города Буэнос-Айрес, Аргентина, временно отстранили от работы из-за контента откровенного характера в социальных сетях. Об этом сообщает ANDigital.

© Lenta.ru

В руки коллег 20-летней Николь Габриэлы Верон попали видео, на которых она слишком раскованно ведет себя в полицейской форме. Например, в одном ролике она крутит перед камерой наручники, в другом — стоит перед зеркалом в одном боди, имитирующем униформу, и подтяжках, похожих на портупею.

Еще в одном видео она играет в бильярд с другой девушкой, также одетой в полицейскую форму, и просит пользователей писать в комментариях запросы для них. Отдел внутренней безопасности выяснил, что Верон начала снимать подобный контент, когда взяла на работе больничный.

Кроме того, у девушки нашли аккаунт на OnlyFans. Верон подозревают в том, что она выкладывала видео в форме и туда. Полиция Буэнос-Айреса заявила, что подобное поведение вредит репутации правоохранителей. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что полицейского из Нашвилла, США уволили за эротические съемки в форме. По сюжету одного из видео, правонарушительница показала мужчине голую грудь, после чего они занялись сексом.