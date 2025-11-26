Жена китайца спустила 90 тысяч долларов на донаты и довела его до развода

Житель Китая захотел развестись с женой после того, как узнал, что его вторая половинка задонатила стримеру-мужчине более 90 тысяч долларов из семейного бюджета. Об этой истории пишет издание South China Morning Post (SCMP).

По данным СМИ, мужчина по фамилии Лю в центральной китайской провинции Хэнань жил скромно, а все свои заработанные деньги отправлял жене-домохозяйке. Это он делал, чтобы дать ей «чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне». В какой-то момент он обнаружил и был шокирован, когда вскрылся факт того, что накоплений почти не осталось.

Уточняется, что всего Лю за последние несколько лет перевел жене в общей сложности 1,16 миллиона юаней (что эквивалентно примерно 163 тысячам долларов — прим. «Ленты.ру»). Когда все встало на свои места, супруга призналась в совершенном поступке.

Всего стримеру было переведено 670 тысяч юаней (около 94 тысячи долларов). Куда подевалась остальная часть суммы, женщина объяснить не смогла. Женщина оправдалась тем, что у нее «возникла одержимость» переводить донаты. Из записей онлайн-чата стало понятно, что однажды китаянка просила ведущего трансляции называть ее «малышкой».

Сам Лю рассказал, что теперь у семьи не осталось сбережений, а общий долг составляет 80 тысяч юаней (около 11,3 тысяч долларов), которые его возлюбленная взяла в кредит. По словам мужчины, он хочет вернуть половину их общего имущества перед тем, как подавать на развод.

Платформа прямых трансляций прокомментировала случившееся, объяснив, что расследует дело.

