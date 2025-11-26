В США две фирмы эвакуации не заметили труп владельца на заднем сиденье авто

Сотрудники двух служб эвакуации автомобилей в американском штате Вирджиния две недели не замечали останки владельца машины, лежавшие на заднем сиденье. Об этом сообщает KTHV.

© Lenta.ru

3 ноября в частную фирму эвакуации обратились с просьбой забрать автомобиль с парковки бизнес-парка в округе Принс-Уильям. Через некоторое время машину перевезла на свою стоянку другая служба эвакуации из округа Фэрфакс. 15 дней спустя ее сотрудники сообщили в полицию, что заметили на сиденье невостребованного автомобиля человеческие останки.

Полиция установила, что они принадлежат мужчине, которого объявили пропавшим без вести еще 1 ноября. Останки забрали на экспертизу. Криминалисты не нашли на теле следов насилия. Что случилось с мужчиной, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Великобритании управляющие похоронным бюро попали под суд за то, что перестали выполнять свои обязательства по кремации тел. Разлагающиеся человеческие останки нашли судебные приставы, которые пришли взыскать с хозяев арендную плату.