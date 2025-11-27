Пенсионер наелся ядовитых грибов по совету нейросети

В Японии пенсионер случайно собрал в лесу ядовитые грибы и съел их по совету нейросети. Об этом сообщает Japan Today.

70-летний житель деревни Симокитаяма, префектура Нара, собрал грибы в начале ноября. Он считал, что нашел грибы шиитаке и вешенки, однако не был в этом уверен и отправился в местный ботанический сад, чтобы проконсультироваться. Все сотрудники были заняты и попросили пенсионера зайти попозже. Ждать японец не пожелал. Он сфотографировал найденные грибы и загрузил снимки в одну из нейросетей для идентификации.

Чат-бот ответил, что на фото действительно совершенно безопасные шиитаке или вешенки. Пожилой японец удовлетворился ответом, пожарил грибы на гриле и съел. Через полчаса у него появились признаки отравления и началась сильная рвота. Мужчину пришлось госпитализировать. Отравление оказалось несерьезным, и вскоре японец полностью поправился. После анализов выяснилось, что пенсионер наелся ядовитых грибов вида омфалот японский. Как пишет Japan Today, их часто путают со съедобными.

Яд омфалота японского не считается смертельно опасным, однако вызывает острую тошноту и рвоту, которая может продолжаться несколько часов. Издание призвало читателей не доверять нейросетям при проверке самостоятельно собранных грибов и всегда обращаться к специалистам.

