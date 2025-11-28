Странные проблемы с едой сделали невестку и свекровь врагами

Пользовательница Reddit с ником Still-Rip9704 рассказала о своем затяжном конфликте со свекровью из-за ее отношения к еде. По словам автора, мать ее супруга постоянно набирала пищу одной из первых, после чего просто уносила ее домой в контейнерах, оставляя голодными других членов семьи.

«У нее какие-то странные проблемы с едой. Она ее запасает. И обычно это я остаюсь голодной, потому что я всегда ем последней, так как у нас семья из шести человек, и сначала я подаю пищу четырем детям, потом мужу и только затем себе. Из-за несовпадения графиков в этом году мы праздновали День благодарения на сутки раньше. Мой муж не приглашал свою маму, но она каким-то образом пронюхала об этом и заявилась», — написала автор.

Когда женщина начала раздавать еду, она в первую очередь позвала детей, однако вместо них в начале очереди оказалась свекровь. Хозяйка дома попросила ее посидеть на диване и подождать своей очереди, на что та обиженно отошла. Однако спустя некоторое время она вернулась к автору, схватила кусок еды и стремительно проглотила его, после чего отправилась к кухонному шкафу с пластиковыми контейнерами.

«В ответ на вопрос, что она там задумала, свекровь заявила: "Ну, Том остался дома, решила взять ему тарелку". Я сказала, что ее бойфренд, с которым мы даже не знакомы, — не наша проблема, и она не заберет остатки нашей еды, чтобы его накормить. Она спросила, можно ли ей взять тарелку себе, на что я согласилась, но вместо большого контейнера выдала ей маленький. Она спросила, серьезна ли я, что я ответила, что абсолютно серьезна, и ушла. Она бросила пластиковый контейнер в мою раковину и покинула дом, не сказав ни слова», — рассказала Still-Rip9704.

После этого свекровь начала названивать своему сыну с жалобами на его жену и требовать от нее извинений. Автор отказалась их приносить.

