Жители американского города снялись без одежды ради уборки снега

Жители американского города Лейквью, штат Орегон, выпустили календарь с фото, для которых они снялись обнаженными. Об этом сообщает издание The Oregonian.

Проект организовали Джесс Кэлвин и Марго Доддс. Календарь, как утверждают они, состоит из «тактичных и сдержанных» снимков 12 женщин и мужчин, которые согласились позировать без одежды. Его будут продавать по 25 долларов (две тысячи рублей), однако желающие могут заплатить до 100 долларов (восемь тысяч рублей) или даже назвать свою сумму.

Всю выручку, по словам организаторов, направят на уборку снега в Лейквью. По словам Доддс, идея позаимствована из фильма «Девочки из календаря», вышедшего в 2003 году. Его героини тоже снялись обнаженными для календаря, чтобы собрать деньги для исследования лейкемии.

Ранее сообщалось, что студенты Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета снялись без одежды для благотворительного календаря на 2020 год. Студенты третьего и четвертого курсов Сиднейской школы ветеринаров снялись голыми для календаря в поддержку благотворительной организации по борьбе с психическими расстройствами.