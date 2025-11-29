Менеджер проговорился, что курица для супов напечатана на 3D-принтере

Вице-президент по информационным технологиям американской пищевой компании Soup King Campbell’s, производителе супов и консервов, потерял работу из-за того, что плохо отзывался о продуктах питания компании. Его попросту «сдал» подчинённый.

Специалист по компьютерной безопасности Роберт Гарза тайно записал встречу с вице-президентом Мартином Балли в ноябре 2024 года. Во время этой встречи Балли сделал несколько грубых замечаний о продуктах питания компании, заявив, что они предназначены «только для бедняков». Балли также заявил, что не будет есть продукты «короля супов» по причине использования «биоинженерного мяса»; по его словам, куриное мясо для консервов Campbell’s «напечатано на 3D-принтере».

Гарза рассказал об этом своему непосредственному начальнику, а затем отделу кадров, но ничего не произошло в отношении Билли, зато через несколько недель уволили Гюрзу. Тогда он выложил запись в открытый доступ, после чего делом заинтересовался прокурора Флориды, так как в этом штате запрещено выращивание мяса в лабораториях. В результате компания решила уволить Балли.

В результате Campbell’s признал, что запись была подлинной, а сказанное Балли было очень грубым и не соответствовало действительности, а Гара уволен незаконно.

Чтобы исправить плохую репутацию, компания сделала множество заявлений о том, что их продукты готовятся из настоящей курицы и поступают с ферм, которые проходят проверку на качество.