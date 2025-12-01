Во Франции чиновник годами подливал мочегонное женщинам на собеседованиях

Во Франции расследуют деятельность высокопоставленного чиновника французского Министерства культуры Кристиана Негра. Как сообщает издание The Guardian, его подозревают в издевательствах над сотнями женщин.

В обязанности чиновника входил отбор соискателей, пытающихся устроиться на различные должности в министерстве. Перед собеседованиями с потенциальными сотрудницами, он предлагал им чай или кофе, в который тайно добавлял мочегонные средства. После этого он предлагал им выйти на свежий воздух и уводил подальше от туалетов.

Пострадавшие описывали эффект мочегонного одинаково: тремор, потливость, головокружение и непреодолимое желание сходить в туалет. Они просили остановить собеседование, чтобы отлучиться в уборную, однако чиновник отвечал им отказом. В конце концов женщины мочились прямо перед ним. По их словам, в этот момент они чувствовали лишь стыд и унижение.

Расследование началось после жалобы коллеги чиновника. В 2018 году он заявил, что тот пытался сфотографировать ноги другого госслужащего. Среди файлов Кристиана Негра обнаружилась электронная таблица под названием «Эксперименты». В ней он фиксировал дозы мочегонного, который подливал женщинам, и особенности его действия.

В течение девяти лет в результате действий чиновника пострадало более 240 женщин.

«Спустя шесть лет мы все еще ждем суда, что поражает», — отметила одна из жертв.

Она заявила, что это приносит ей много боли.

