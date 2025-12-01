Хомяк забрался в дом через вентиляцию и стал резидентом

Девушка неожиданно стала хозяйкой хомяка, который непонятно откуда появился в ее доме. Об этом пишет Daily Mirror.

Девушка под ником @Mila-Sophie рассказала, что несколько дней слышала за стеной странные звуки, но думала, что их издают крысы. Она пыталась найти источник шума, и однажды ей все-таки повезло. Она услышала, как кто-то царапает дверцу вентиляционной шахты изнутри.

На звуки прибежала ее кошка, и когда вентиляционную шахту открыли — обнаружили внутри хомяка. Как отметил жених девушки, зверек выглядел таким же озадаченным, как они сами. Напуганного гостя сняли на видео, а потом вытащили и накормили морковью.

Сначала @Mila-Sophie и ее жених думали, что хомяк сбежал от соседей, однако выяснилось, что никакие питомцы у них не пропадали. Девушка отметила, что они с женихом продолжают поиски владельцев хомяка, а пока заботятся о нем сами.

