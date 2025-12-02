Женщина 35 лет прожила с куском скотча в носу

В носу жительницы Буэнос-Айреса, Аргентина, нашли кусок скотча, попавший туда 35 лет назад. Об этом сообщает Jam Press.

35-летняя Кандела Рейбо рассказала, что с детства страдала от проблем с дыханием через нос. Женщина объяснила, что быстро привыкла дышать ртом, к тому же не знала, что это может привести к каким-либо негативным последствиям.

Все изменилось в 2025 году, когда Рейбо обратилась в больницу с синуситом — воспалением слизистой оболочки придаточных пазух носа. Врачи сделали ей компьютерную томографию и обнаружили внутри одной ее ноздри инородное тело неизвестного происхождения.

Спустя час его удалось вытащить из носа пинцетом. Инородное тело оказалось куском скотча. Рейбо показала его в TikTok. Женщина призналась, что не знает, как клейкая лента попала ей в нос и как давно это было.

Версия появилась у ее матери. Она рассказала, что после рождения у Рейбо был приступ дыхательной недостаточности. Некоторое время она лежала с трубкой в носу. Возможно, кусок скотча остался от нее.

«Я не знаю, возможно ли это, но это единственное логическое объяснение, к которому мы пришли», — объяснила Рейбо.

Женщина отметила, что ее жизнь разделилась на до и после: с каждым днем ей становится все легче дышать.

