Огромный медведь устроил берлогу в подвале жилого дома

В американской Альтадене медведь, который поселился в подвале дома более недели назад, не хочет покидать свое убежище: несмотря на многочисленные попытки владельца выманить зверя, он не двигается с места.

© Соцсети

Хозяин дома Кен Джонсон сообщил, что медведь рычит и шипит, пугая его и его кота. "Я постоянно нервничаю, - сказал Джонсон. - Я всегда оглядываюсь, чтобы увидеть, выходит ли он".

Владелец рассказал NBC Los Angeles на прошлой неделе, что медведь часто бывал у него дома, но теперь, похоже, животное нашло место, которое можно назвать его убежищем. Хищника не смущают трубы и вентиляционные решетки, а также то, что там достаточно узко и грязно.

Медведь с ушными метками известен представителям департамента рыболовства и дикой природы Калифорнии, это самец весом до 180 килограммов. Эксперты рекомендуют установить барьер вокруг дома, чтобы не пускать медведей и других животных, но Джонсон заявил, что этот трюк ему не помог.

"Он копается в моем доме и разрушает имущество", - заявил мужчина, отметив, что нежелательный сосед по дому уничтожил его мусорное ведро.

Департамент рыболовства и дикой природы Калифорнии заявил, что жители предгорья должны убрать все, что привлекает медведей, например, корм для домашних животных и остатки еды на гриле.