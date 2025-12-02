Мужчина десять лет мучал соседку курицей-пищалкой

Житель Таиланда более 10 лет донимал соседку, ежедневно используя курицу-пищалку. Об этом сообщает тайский телеканал Amarin TV.

Женщина из провинции Накхон Найок годами страдала от необъяснимого поведения своего соседа — мужчина каждый день терроризировал ее, вооружившись игрушечной курицей, издающей визжащие звуки. Тайка несколько раз обращалась в полицию, но ситуация не улучшалась, что вынудило ее обратиться за помощью к СМИ. Она отметила, что издевательства соседа серьезно усложнили ее повседневную жизнь.

В итоге камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как он несколько раз сжимал игрушку около дома женщины, чтобы звук был как можно громче. В одном из случаев мужчина перелезал через забор, разделяющий их участки, а также неоднократно звонил в дверь и светил фонариком в спальную комнату жертвы, нарушая ее покой по ночам.

На допросе задержанный сначала отрицал свою причастность к инцидентам, но после того как ему показали неопровержимые доказательства, признал, что на видео действительно он. На вопрос о мотивах своих действий хулиган не ответил. Полиция решает, стоит ли возбуждать уголовное дело. Пострадавшая надеется, что ситуация наконец решится при поддержке властей.

