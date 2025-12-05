Продавец целебных трав на спор дал укусить себя ядовитой змее

В Индии продавца целебных трав не стало из-за того, что он позволил ядовитой змее укусить его ради спора. Об этом сообщает Bhaskar English.

34-летний Сикандар Натх занимался продажей порошков из трав от различных болезней и иногда выступал в деревнях как заклинатель кобр. 10 ноября он показывал свое мастерство в деревне Ганешпур с младшим братом Караном. Вдруг к ним подошла группа мужчин-спасателей.

Сикандар заявил им, что у него есть травы, нейтрализующие действие яда кобры. Мужчины не поверили ему и предложили спор: если он даст змее укусить его и вылечится с помощью своих трав, они заплатят ему 10 тысяч рупий (8,6 тысячи рублей). Сикандар согласился и подставил кобре палец для укуса.

Сразу после него состояние мужчины стало резко ухудшаться. Порошки не помогали. Брат решил отвезти Сикандара в больницу, однако спасатели запретили ему делать это, так как в таком случае условия спора будут нарушены. Каран разозлился и позвал на помощь друзей. Они приехали и угрозами заставили спасателей отступить.

Однако это не помогло Сикандару. Его не стало по дороге в больницу. Семья мужчины подала против группы спасателей иск. Родственники утверждают, что они хотели расправиться с Сикандаром и подстроили всю ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Индии молодой человек поймал смертельно опасную змею по просьбе соседа, решил снять с ней видео и поплатился жизнью. Она укусила мужчину, пока он хвастался своей добычей.