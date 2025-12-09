БДСМ-госпожа организовала школу доминатрикс на собственной кухне

Британская БДСМ-госпожа Мелисса Тодд рассказала об ученицах, которые сбежали после первого занятия по доминированию над мужчинами. Об этом пишет издание Metro.

По словам Тодд, ученицы сами ее нашли. Три женщины написали ей в социальных сетях, и она организовала для них школу доминатрикс. Занятие проходило на кухне Тодд. Сначала она объясняла им теорию: рассказывала про секс-игрушки и «орудия пыток», ролевые игры, дресс-код, позы и психологию доминирования.

Первые 10 минут ученицы старательно вели записи. Позже Тодд стала замечать, что им интереснее слушать смешные истории из практики, нежели о технических нюансах этой работы. Им было неинтересно узнавать про административные задачи, которыми приходится заниматься доминатрикс: покупать авиабилеты, бронировать секс-подземелья, искать предметы под запросы клиента.

Затем Тодд привела к ученицам своего постоянного клиента — соседа Питера, обожающего боль. Вчетвером они избили мужчину так, как он хотел, а затем сели пить просекко. На дом БДСМ-госпожа задала им придумать себе псевдонимы, создать аккаунт и разместить первое объявление.

Однако, как отмечает Тодд, она уже тогда знала, что женщины не вернутся. Так и случилось. Она объяснила, что ее несостоявшиеся ученицы просто не смогли смириться с реальностью. Они думали, что работать доминатрикс — это весело, на деле — это действительно сложно.

«Это прежде всего отрасль обслуживания клиентов, — объяснила БДСМ-госпожа. — Я занимаюсь этим уже 30 лет, это ничем не отличается от работы парикмахера или официанта, разве что платят лучше и наряды красивее».

Ранее Мелисса Тодд рассказала, как тренировалась пороть мужчин, чтобы начать зарабатывать как БДСМ-госпожа. По словам женщины, с помощью подушки она училась вставать в правильные позы во время избиений и контролировать силу удара.