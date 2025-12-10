Женщина год выдавала себя за богатую наследницу и украла миллиарды рублей

ФБР разыскивает жительницу США Мэри Кэрол МакДоннелл, которая украла у нескольких банков 30 миллионов долларов (2,3 миллиарда рублей). Об этом сообщает KTLA.

По данным ФБР, с июля 2017 года до мая 2018-го 73-летняя МакДоннел провернула несколько афер. На протяжении года женщина выдавала себя за богатую наследницу семьи МакДоннел, владеющей авиастроительной компанией McDonnell Aircraft. На деле мошенницу и состоятельную семью объединяла лишь одинаковая фамилия, кровных связей между ними нет.

Женщина утверждала, что у нее есть секретный трастовый фонд, на счетах которого хранятся 80 миллионов долларов (6,1 миллиарда рублей), но она временно не может получить к ним доступ. Такой ложью МакДоннел удавалось выманивать деньги у банков.

Мошенническую схему женщины раскрыли в 2018 году. Тогда же был выдан ордер на ее арест. Сейчас ФБР обнародовало информацию о розыске преступницы. Предполагается, что она скрывается в ОАЭ.

