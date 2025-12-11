Воры доказали свою невиновность, пройдя по раскаленным углям

В Пакистане подозреваемых в краже пытали, чтобы понять, действительно ли они совершили преступление. Об этом сообщает Dunya News.

Совет племенных старейшин в округе Муса-Хель, провинция Белуджистан, постановил, что восемь человек, обвиненных в краже ценностей из магазина, должны пройти обряд, который поможет узнать правду. Мужчин заставили ходить по раскаленным углям, чтобы доказать их непричастность к преступлению. Местные жители утверждают, что эта странная традиция существует давно и позволяет выявить невиновных, поскольку их ноги остаются нетронутыми. По их словам, на этот раз ни один из потенциальных воров не получил ожогов и обвинения были сняты.

Подобная практика вызвала резкую критику в соцсетях, пользователи назвали произошедшее нарушением закона. Заместитель комиссара округа Муса-Хель Разак сообщил, что идет расследование инцидента. Он также отметил, что такие происшествия случаются, когда официальные институты не справляются со своими обязанностями, позволяя влиятельным лицам вершить самосуд.

Ранее на севере Нигерии толпа подожгла женщину, заподозренную в богохульстве. Уличная торговка по имени Амае шутливо ответила на предложение одного из покупателей выйти за него замуж. Окружающие, услышавшие ответ, восприняли его как богохульство, потому что своими словами Амае якобы оскорбила пророка Мухаммеда.