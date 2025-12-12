Девушка попыталась приготовить полезный салат и очень пожалела

Пользовательница Reddit с ником So_tangled рассказала о том, как простая попытка приготовить себе полезный обед обернулась для нее катастрофой. По словам автора, проблема возникла, когда она решила приготовить салат с тунцом.

«Я села есть, и салат показался мне очень странным на вкус. Я съела три вилки и подумала, что нужно проверить, все ли в порядке с ингредиентами. Листья салата в порядке, огурцы тоже, тунец все еще годен, каперсы свежие… Ладно, может, вкусовые рецепторы меня немного подвели», — написала автор.

Продолжив есть, она снова почувствовала странный вкус. В этот момент ее взгляд снова упал на консервированную рыбу, после чего она осознала, в чем была ее ошибка.

«Банка с тунцом на самом деле была банкой кошачьего корма. Я использовала кошачий корм для салата, а тунец скормила своим кошкам на завтрак. Да уж, их день точно задался. Я почистила зубы четыре раза, но все еще источала аромат кошачьего корма, а через несколько часов у меня началась сильнейшая диарея», — посетовала девушка.

