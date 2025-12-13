Жена тряпичной куклы узнала пол четвертого ребенка с помощью унитаза

Жительница Бразилии Мейривоне Роча Мораес рассказала, что скоро у нее и ее мужа — тряпичной куклы — появится четвертый ребенок. Об этом пишет Need To Know.

По словам 39-летней Мейривоне, она ждет ребенка от супруга — куклы Марсело — уже четвертый раз. Она утверждает, что он появится на свет 18-20 декабря. В преддверии этого женщина успела провести гендер-пати.

Часто пары выбирают необычный способ узнать пол младенца. Например, разрезают торт, лопают воздушный шар с конфетти или пускают цветной дым. Цвет конфетти, дыма или торта, который видят гости, и означает пол ребенка: синий — мальчик, розовый — девочка. Мейривоне зашла еще дальше и организовала вечеринку в туалете. Обняв куклу Марсело одной рукой, другой она нажала на смыв: вода в унитазе окрасилась в синий цвет. Это означало, что у Мейривоне и Марсело будет мальчик.

Женщина утверждает, что у них уже есть трое детей — сын Марселиньо и близнецы Марсела и Эмилия. Все они, как и четвертый «ребенок», — тряпичные куклы.

«Марсело и я очень счастливы, потому что теперь у нас будет две девочки и два мальчика», — призналась Мейривоне.

Женщина также отметила, что этот «ребенок» будет для них последним. После Марсело должен будет сделать вазэктомию. Что она из себя представляет для куклы — неизвестно.

Ранее Мейривоне Роча Мораес, страдающая объектофилией (романтическим влечением к неодушевленным предметам), призналась, что ее супруг якобы изменяет ей. Она даже думала развестись с куклой, несмотря на свою «беременность».