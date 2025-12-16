Вор украл золотую цепочку, попытался ее проглотить и подавился

Четверо мужчин ограбили туриста в Европе и были арестованы после того, как один из воров подавился краденым. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

Инцидент произошел 13 декабря в Барселоне, Испания. Гуляющего по набережной путешественника окружила группа мужчин. Двое грабителей украли у приезжего по золотой цепочке. После этого банда бросилась в бега и села в такси. Во время поездки один из злоумышленников решил проглотить цепочку, но поперхнулся и начал задыхаться.

Злоумышленники попытались помочь приятелю, а водитель такси обратился в службу экстренной помощи. Вскоре один из воров достал из горла напарника ювелирное изделие. К этому времени на место происшествия прибыли спецслужбы. Они задержали мужчин, забрали у них украшения и вернули туристу.

Ранее турист оставил спутницу отбиваться от грабителя в одиночку и был пристыжен в сети. Пока женщина противостояла вооруженному мужчине, ее партнер спрятался за стеной.