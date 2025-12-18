Женщина утопила в бассейне машину с дочерью

В городе Ла-Сьота, Франция, 38-летняя женщина случайно утопила машину в крытом бассейне. Об этом сообщает La Provence.

Как стало известно позднее, женщина пыталась припарковаться рядом со зданием бассейна, но перепутала педали газа и тормоза. Машина сорвалась с места, разбила стеклянную дверь, въехала в воду и пошла ко дну. В этот момент в автомобиле была не только женщина, но и ее пятилетняя дочь.

К ним тут же бросились на помощь очевидцы. Они вытащили мать и дочь из воды. Женщины не получили серьезных травм, но их все равно доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Малайзии пропавшую семью из султаната Хедах обнаружили в затопленной машине на дне реки. Следователи установили, что отец семейства не справился с управлением и автомобиль упал в реку, уровень которой был выше обычного из-за дождей.