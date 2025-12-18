Обезьяна откусила палец пережившему нападение тигра уборщику зоопарка

В Дели, Индия, обезьяна откусила палец сотруднику зоопарка. Об этом сообщает журнал The Week.

Тяжелую травму получил 38-летний уборщик Бхайрав Пратап Сингх, который работает в питомнике с 2012 года. Утром 16 декабря он зашел в вольер к обезьяне, чтобы убраться там. Она неожиданно схватила его за ногу сзади, повалила на землю и начала кусать. В результате Сингх получил ранения ног, рук и лишился пальца. В больнице ему наложили 24 шва.

Как рассказал сотрудник зоопарка, пожелавший сохранить анонимность, во время последнего инцидента были нарушены правила обращения с животными. Во время уборки в вольере должен также находиться смотритель, однако Сингха отправили работать в одиночку. Сотрудник также отметил, что зимой животные более агрессивны с утра из-за малого количества солнечного света. Также стало известно, что в 2016 году пострадавший уборщик уже пережил нападение тигра.

Официальных комментариев от администрации питомника пока не поступало. Зоопарк Дели открылся в 1959 году, там обитает 96 видов рептилий, птиц и других животных.

