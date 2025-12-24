Отец и сын начали вместе вести аккаунт на OnlyFans

Британец Дин Бирн, получивший известность в качестве модели OnlyFans, рассказал, что теперь будет вести аккаунт вместе с сыном Брейем. Об этом он заявил в соцсети X.

По словам Дина, 18-летний Брей сам решил начать карьеру в секс-индустрии. Мужчина долго отговаривал сына, поскольку считал, что это может ему навредить. Однако юноша был непреклонен.

Тогда Дин придумал компромисс: сделать общий с сыном аккаунтом, чтобы следить за ним и во всем помогать.

«Я взял его под свое крыло», — объяснил он.

При этом Дин все еще переживает за Брейя, поэтому попросил своих подписчиков не оскорблять его.

Ранее сообщалось, что британская БДСМ-госпожа Мелисса Тодд призналась, что снимает порнофильмы на заказ вместе с сыном. Он не является профессиональным оператором, но иногда помогает ей в этом амплуа.