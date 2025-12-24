Участники праздника на древнем капище увидели великое предзнаменование на 2026 год

Около 8,5 тысячи человек собрались возле древнего мегалитического памятника Стоунхендж в Великобритании 21 декабря, чтобы встретить самый короткий день в году. Об этом сообщает Daily Mirror.

Кто-то из присутствующих привез с собой на праздник солнцестояния черного кота. Его появление на вершине одного из камней тут же сочли сильнейшим добрым знаком на грядущий год. Впечатленные участники действа сняли десятки роликов, на которых животное спокойно наблюдает с мегалита за толпой. Кота сразу окрестили Богом круга.

«Это великое предзнаменование для 2026 года», — написал один из комментаторов под публикацией с роликом в социальной сети. Одна из присутствующих подписала свое видео словами:

«Утро зимнего солнцестояния в Стоунхендже было волшебным… Но этот прекрасный котик все затмил и благословил нас всех».

В отличие от распространенных суеверий о черных кошках, приносящих неудачу, в кельтском фольклоре, в том числе в Шотландии и Уэльсе, черный кот, пересекающий путь, считается предвестником удачи и процветания.

Ранее сообщалось, что в США девушка развеяла прах деда над океаном, после чего ее стал преследовать дельфин. Кайли объяснила, что увидела в этом добрый знак. Ей показалось, что через дельфина родственник передал послание не плакать о нем и радоваться жизни, пока есть такая возможность.