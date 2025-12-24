Экстрасенс пожаловался на слишком навязчивых духов перед Рождеством

Британка Хлоя Смит утверждает, что в рождественские праздники призраки становятся гораздо активнее и мешают ей. Ее слова передает Jam Press.

28-летняя девушка утверждает, что она медиум и может общаться с духами. По ее словам, в праздники граница между миром живых и мертвых всегда истончается. Подобное происходит не только на Рождество, но и, например, на Хэллоуин.

«Праздничный сезон — самое трудное время для медиума», — объяснила Смит.

Как подчеркивает экстрасенс, в праздники люди часто вспоминают об ушедших близких, и это привлекает призраков. Они якобы пытаются донести до живых, что любят их и скучают, и часто становятся слишком навязчивыми.

«Для медиума это может ощущаться как стоять в переполненной комнате, где все одновременно кричат твое имя», — пожаловалась девушка.

Несмотря на это, медиум все равно любит свой дар. Она уверяет, что он позволяет и ей встречаться с людьми и питомцами, которых она давно потеряла.

«Все дело в единстве и семье, так что если вы скучаете по любимому человеку в это Рождество, он с вами!» — заявила она.

Смит призналась, что переживает праздники с помощью особой техники. Она представляет перед собой огромную дверь, которую запирает от духов. По ее словам, это помогает ей не выгореть.

Ранее Хлоя Смит заявила, что призраки преследуют ее семью во время летних каникул, появляясь в бассейнах и парках. Для защиты от потенциально враждебных духов семья использует «защитный пузырь» — энергетический барьер, который не позволяет сущностям проникать в их пространство.