Японцы решили отомстить разбушевавшимся медведям и стали их есть

В Японии посетители ресторанов стали охотнее заказывать медвежье мясо. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

2025 год побил рекорд по количеству смертельных нападений медведей в Японии. К декабрю число их жертв составило 13 человек. Правительство активно борется с разбушевавшимися медведями с помощью охотников. Добытое ими мясо и выкупают некоторые рестораны.

По словам 71-летнего Сузуки — владельца кафе Suzuki's, медвежатину лучше готовить и есть, чем закапывать. Он заметил, что с ростом нападений медведей все больше его гостей решили пробовать медвежье мясо. Так, они как будто получают возможность отомстить за соотечественников, на которых нападают эти хищники.

28-летний Такааки Кимура рассказал AFP, что в этом году впервые съел медвежатину.

«Она такая сочная, и чем дольше ее жуешь, тем вкуснее она становится», — поделился впечатлениями он.

Правительство планирует поощрять рестораны, в чье меню входит медвежатина. Оно надеется, что это мясо станет источником дохода для деревень и позволит не отстреливать животных просто так.

«Важно найти полезное применение для диких животных, которые доставляют неудобства», — заявило министерство сельского хозяйства Японии в начале декабря.

Ранее сообщалось, что в японской префектуре Фукусима начали применять беспилотники для обнаружения и отпугивания медведей. Собранные данные позволяют устанавливать ловушки вдоль маршрутов перемещения животных.