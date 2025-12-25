Женщина тайно вышла замуж в другой стране и попала в тюрьму

Жительница Сингапура тайно завела вторую семью в другой стране и попала в тюрьму на три месяца. Об этом сообщает Mothership.

На скамье подсудимых оказалась 36-летняя гражданка Вьетнама Нгуен Тхи Фуонг Тхуи. В августе 2008 года она вышла замуж за 54-летнего гражданина Сингапура. В 2012-м Тхуи поехала лечиться на родину. Там у нее завязались отношения с вьетнамцем. В 2015 году женщина забеременела от любовника и вышла за него замуж. При этом брак в Сингапуре она расторгла только в 2017-м.

Власти Вьетнама узнали о первой семье Тхуи в 2018-м и аннулировали брак со вторым мужем, так как он был заключен до расторжения первого. 18 декабря 2025 года женщина предстала перед сингапурским судом. Она расплакалась, рассказала, что сейчас одна воспитывает 10-летнего ребенка и ухаживает за пожилой матерью. Подсудимая горячо попросила о снисхождении.

С учетом всех обстоятельств, ее приговорили к трем месяцам тюрьмы, хотя по закону за подобное преступление предусмотрено наказание в виде семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Малайзии женщина завела второго мужа и год тайно ездила к нему каждый день. Измену раскрыла сестра первого мужа женщины.