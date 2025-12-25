Врачи рассказали, сколько странных предметов достали за год из пациентов

Стало известно, какие странные предметы врачи нашли в москвичах за год. Топ-10 необычных случаев собрал автор Telegram-канала «Московская медицина».

В июле врачи Морозовской больницы спасли мальчика, который проглотил 38 магнитов. После обнаружения предметов в кишечнике их удалили оперативным путем. В ноябре врачи спасли четырехлетнего ребенка, у которого в пищеводе застряла сосиска. Крупный кусок полностью перекрыл просвет, так что через несколько часов после завтрака мальчик не мог сделать ни одного глотка. В Детской больнице им. З. А. Башляевой быстро поставили диагноз и достали инородное тело, используя миниатюрную «ловушку» — корзину Дормиа.

В декабре годовалую девочку, съевшую гелиевый шар размером с кулак, спасли в больнице Башляевой. Ей провели операцию и извлекли остатки инородного тела. В том же месяце в больнице Сперанского достали арахис из легких полуторагодовалого пациента. Кусок арахиса вел себя непредсказуемо: перемещался из правого бронха в левый и даже «залетал» в трахею, создавая угрозу удушья.

В сентябре врачи вытащили из горла пациентки рыбную кость, которая застряла там после ужина в ресторане. Пациентка несколько дней страдала от сильной боли в горле. А из-за размера кости ее не удалось найти быстро. С помощью специального инструмента — эндоскопического экстрактора «крокодил» — врачи успешно удалили застрявший предмет.

В октябре в детскую больницу имени Г. Н. Сперанского доставили первоклассницу, которой было тяжело дышать. Как выяснили врачи — в ее легких застряла скорлупа от семечек. Из-за этого там начался воспалительный процесс и скопился гной. Врачи «почистили» бронхи от гноя, затем, используя эндоскоп, вытянули скорлупу из легкого.

Медики также достали иглу из кишечника девочки, нож из головы мужчины, монету из пищевода мальчика и батарейку из пищевода маленькой пациентки.

Ранее в Татарстане врачи извлекли из бронха пациента баранью кость. Операцию россиянину провел торакальный хирург Виктор Напалков. Врачи сумели осторожно удалить баранью кость из бронха, не повредив дыхательных путей.