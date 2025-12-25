Россиянка привезла из Таиланда таракана и сделала его звездой мини-сериала

Российская туристка случайно привезла с собой из Таиланда таракана в чемодане и сделала его звездой мини-сериала. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Уточняется, что насекомое пережило два перелета и добралось до Калининграда, где его обнаружил муж россиянки. Поначалу пара хотела избавиться от таракана, однако затем решила его оставить. Позже супруги задумались о том, чтобы отправить нового питомца обратно на его родину, но перед этим взяли его с собой к Балтийскому морю.

Свою поездку они снимали на камеру и транслировали в сети. Во время путешествия таракан сбежал.

Вирусолог Лариса Попович заметила, комментируя эту историю, что такие насекомые могут спровоцировать инфекцию в России.

Ранее британский турист вернулся из Мексики и нашел в чемодане 12-сантиметрового тарантула. Мужчина снял членистоногое на видео. Автор ролика показал вблизи красноволосого паука-птицееда, обычно обитающего в мексиканских лесах.