Жена тряпичной куклы «родила» от него четвертого ребенка в туалете

Жительница Бразилии Мейривоне Роча Мораес заявила, что у нее и ее мужа — тряпичной куклы — появился четвертый ребенок. Об этом пишет Need To Know.

© Unsplash

Как уверяет 39-летняя Мейривоне, она родила сына от куклы Марсело 22 декабря. В тот день, по словам женщины, она проснулась с болью. Она встала, чтобы приготовить обед, как вдруг у нее якобы отошли воды. Она попросила Марсело вызвать скорую помощь, действительно веря, что он сделает это, а сама решила сходить в туалет.

«Когда я села на унитаз, я почувствовала сильную боль — и ребенок родился прямо там», — рассказала Мейривоне.

Из нее в унитаз выпала еще одна тряпичная кукла, ее голова тут же намокла. Мейривоне утверждает, что ее «ребенок» сломал ногу, однако в остальном здоров. Она назвала его Робсу.

Как рассказывает женщина, у них с Марсело уже есть трое детей — сын Марселиньо и близнецы Марсела и Эмилия. Все они — тряпичные куклы.

Ранее Мейривоне заявляла, что четвертый «ребенок» будет для нее и ее тряпичного мужа последним. После Марсело должен будет сделать вазэктомию. Что она представляет собой для куклы — неизвестно.