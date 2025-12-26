Уборщик мест преступлений рассказал о самой «муторной» работе

Пользователь Reddit с ником GothMoleRat, работающий уборщиком мест преступлений, рассказал о сценах, которые сильнее всего потрясли его во время выполнения профессиональных обязанностей.

«Один человек перенес инсульт в горячей ванне. До обнаружения он варился в ней несколько дней, постепенно превращаясь в человеческий суп. Нам пришлось брать сети, чтобы выловить сваренное мясо и волосы», — написал автор.

Кроме того, он вспомнил, как убирал в комнате младенца, которого из-за капризов бросил на пол и растоптал старший брат. Убираясь в помещении, автор увидел детские игрушки и разрыдался, из-за чего и попросил следователей раскрыть ему детали дела.

«Самой муторной оказалась уборка, растянувшаяся на три недели. Кровь жертвы просочилась сквозь перекрытия в квартиру нижних соседей. Из-за этого нам пришлось полностью снять пол наверху, а также зачищать помещение снизу», — заключил GothMoleRat.

Ранее другой уборщик мест преступлений рассказал о самой жуткой увиденной им сцене. По его словам, это произошло в гараже дома, в котором добровольно расстался с жизнью отец семейства.